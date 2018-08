Snoop Dog edhe kuzhinier

Reperi Snoop Dog do të botojë një libër gatimi, i cili do të dalë në Tetor. Edhe pse është një reper shumë i sukseshëm, Snoop dëshiron të eksperimentojë dhe në fushën e gatimit.

“Nuk ka si kuzhina ime”. Kështu do të titullohet libri i tij. Në të do të jenë 50 receta, ku shumica janë të preferuarat e Snoop, që ai i gatuan vazhdimisht. Recetat kanë për bazë makaronat me djathë, djathi në furrë, pula, pitet, aragosta.

Legjenda e hip-hopit nuk është i panjohur në fushën e gastronomisë. Por nga i lindi kjo ide? Aktualisht Snoop prezanton një program televiziv me Martha Stewart, ku ka të përfshirë edhe garë gatimi. Reperi e ka marrë shumë seriozisht profesionin e tij të shkrimtarit, pasi po mendon që në vitin 2020 të botojë një tjetër libër më temë mbi marijuanën.

