"Socialistët i duan shumë të varfrit", Spiropali-Berishës: Betejën para shqiptarëve e ke humbur me kohë

18:26 08/09/2022

Në fjalën e tij në foltoren e Parlamentit, Kryetari i PD-së, Sali Berisha është shprehur se “socialistët aq shumë i duan të varfrit sa i shtojnë sa herë që vijnë në pushtet”.

Sali Berisha: Socialistët i duan shumë të varfrit, i duan aq shumë saqë kur vijnë në pushtet i shtojnë në progresion gjeometrik. Çfarë ndodh, cila është kjo veti që socialistët i shumëzojnë, i shumojnë në mënyrë të rrufeshme të varfrit.Dy janë arsyet. Hipokrizia dhe demagogjia e tyre.Hajnia e papërmbajtur e tyre. Nuk po ndalen në hipokrizinë dhe demagogjinë, se u dëgjuan shqiptarët sot. Asnjëri prej jush nuk mund të takojë një zgjedhës, një pensionist, një infermiere, mjek, mësues, nuk mund t’i dilni përpara. Ju jeni të ngujuar këtu në këtë sallë dhe flisni si në filma. Nuk ka shqiptar që ju nuk e neverisni me këtë cinizëm ekstrem që dëshmoni ndaj tyre.

Flitet për krizë dhe ka një krizë, nuk mund të mohohet, por në Shqipëria ka një dopio krizë sepse në Shqipëri, si në asnjë vend tjetër, përveç spekulimit të spekulantëve në treg, kryespekulante është qeveria, zyrtarët që vjedhin në mënyrë të papërmbajtur qytetarët.

Nuk ka qytetar në Europë, të vjedhur si shqiptarët. Të rrallë dhe në botë. Kaluan një periudhë shumë të vështirë me 2-3 fishim të produkteve bazë ushqimore, me naftën në stratosferë, kapacitetet turistike bosh, përveç hotelit të ndonjë deputeteje apo deputeti.

Gjatë fjalës së tij, Kryetari i PD-së Berisha është shprehur se ndërsa “nafta ulet në bursë, në Shqipëri çmimi rritet nga bordet komuniste.”

Sali Berisha: Vjedhjeve të tmerrshme që bëni me punët publike, duke ndërtuar rrugët me çmim 8 herë më të lartë sesa standardi Europian. Shko zonjë e kontrollo rrugën Qukës-Qafë Plloqë. Çfarë na ka ndodhur, 17 metra disniveli, nga vjedhja, vjedhja dhe vetëm vjedhja. Dhe pastaj të marrim nja 15 milionë të tjera nga taksapaguesit dhe ti paguajmë aty. Por kjo nuk është gjë hiç, kjo është thërrime.

Dhe mblidheni këtu në vend që ta përmbysni këtë akt cinik që ju jep 3 milionë shqiptarëve me 50 milionë euro ndihmë. Tallje dhe vetëm tallje. Kosova që është me një GDP më të ulët se ne, një vend me histori të shkurtër pavarësie, me atë aktin normativ që dërgoi në parlament, përcaktoi 100 euro për çdo pensionist. Dhe pensionisti në Kosovë blen me çmimet 30% më të ulëta se në Shqipëri. Përcaktoi 100 euro për çdo student, 100 euro për çdo punonjës të ndërmarrjeve publike, përcaktoi 50 euro për çdo punonjës të administratës. Përcaktoi jo 10 po 100% të rritjes së ndihmës ekonomike. Çfarë bëtë ju? Ju mashtroni ato që keni shkruar.

Pas fjalës së kryetarit të PD-së, Sali Berishës, Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali ka replikuar me Berishën duke i thënë se Kryetari i PD-së e ka humbur betejën para pasqyrës.

Elisa Spiropali: Parafolësi nuk i përmendi një thënie që i konvenonte: Lufto në jetë për atë që beson, mund t’i humbësh betejat, por mos humb bejetën para pasqyrës. Zotëria, betejën para pasqyrës e ka humbur dhe para shqiptarëve e ka humbur me kohë. Dashurinë për pushtetin e ka më të madhe se për gjithçka dhe më të madhe se për këdo. Më vjen çudi që disa kanë zhveshur rrobat e banjove dhe kanë veshur pelerinat e revolucionarit si për të na treguar se kush janë në të vërtetë dhe çfarë përfaqësojnë dhe për të ju kujtuar se revolucionet e tyre nuk mund të bëhen. Ne jemi të vetëdijshëm që është një moment i vështirë dhe një vit i vështirë na pret. Ne nuk i kemi braktisur njerëzit në fatin e tyre, por kemi jetuar me çështjet e tyre dhe kemi mundur të jetojmë me problemet e tyre. Ne kemi zgjedhur rrugën e duhur përmes shumë vështirësish. Të ardhurat në buxhet nuk i kemi përdorur për të bërë biznese familjare, por për t’iu ardhur në ndihmë më të pamundurve./tvklan.al