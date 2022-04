Socialistët “votojnë” për Presidentin e ri

Shpërndaje







15:32 19/04/2022

Rama: S’duam një President për socialistët

Të zgjedhurit socialistë e kanë zhvilluar publikisht procesin e përzgjedhjes së kandidaturave për president. Por 3 preferencat e çdonjërit prej 74 deputetëve do të mbeten konfidenciale dhe nga lista me 222 emra që do të përpunohet prej grupit të punës do të mësohen vetëm kandidatët që kanë marrë më shumë mbështetje.

Vetë kryeministri që e mbylli i pari zarfin me 3 të preferuarit e tij, i kërkoi të tijëve që kriterin bazë që duhet të përmbushin kandidatët, veç atyre kushtetuese, të jetë antipodi i Ilir Metës.

“Na duhet një njeri normal dhe për ta gjetur duhet të niseni nga e kundërta e Ilir Metës, presidentit më skandaloz. Nuk na duhet një president për PS, por për Shqipërinë që të garantojë respekt të ndërsjellë mes aleatëve tanë strategjikë”.

E gjen të udhës të ripërsërisë arsyet përse në Prill të 2017, votuan për ta ulur Ilir Metën në karrigen presidenciale.

“Në ato kushte zgjodhëm një president për opozitën i cili ishte shëmbëlltyra më e keqe e opozitës më të keqe që ky vend ka patur”.

Por bashkë me presidentin e ri, Rama siguron që vendit do t’i jepet dhe ligji aq shumë i debatuar për presidentin, duke dhënë dhe arsyet përse një draft i kërkuar me ngut prej tij nuk u kthye asnjëherë në ligj.

“Në kushtet kur kemi të bëjmë me një president që nuk njeh ligjin dhe kushtetutën, do ishte e kotë”.

Për të njëjtat arsye, Rama shpjegon se nuk u miratua dhe ligji për titujt dhe dekoratat, e këtu ndalet për ta akuzuar sërish Ilir Metën se abuzoi me lëshimin e tyre në 5 vite.

“Presidenti me tonelatat më të larta të teneqeve të shpërndara në Shqipëri , e ka bërë Shqipërinë qesharake me dekret presidencial”.

Shpjegon përse është e rëndësishme që të pyeten dhe qytetarët për kandidatin që mbështesin për president dhe lë të hapur mundësinë për ndryshime kushtetuese për të kaluar te një President të zgjedhur nga populli, nëse në Këshillimin e radhës kombëtar qytetarët do të mbështesin një propozim të tillë.

“Natyrisht një temë për një referendum popullor”.

E sa i takon Këshillimit Kombëtar lajmëron se në Maj dhe Qershor socialistët do të zbresin në terren për të folur për rezultatet e tij dhe për të thithur mendimin qytetar për pyetësorin e vitit të ardhshëm.

Tv Klan