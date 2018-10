Sofia Vergara më e paguara në TV

Për të shtatin vit radhazi, Sofia Vergara është personazhi më i paguar nga televizionet.

Aktore, e njohur veçanërisht në serialin “Modern Family”, Sofia ka fituar 42.5 milionë dollarë vetëm për 2018. Një shifër thuajse e paimagjinueshme dhe shumë larg asaj që ka fituar partneri i saj në film Jim Parsons, 26,5 milionë.

Kolumbiania me format e saj të admirueshme duket e lindur për TV.

Me sens humori, nuk kursen ironinë ndaj vetes, dhe mbi të gjitha me shumë probleme me anglishten, e cila tashmë i është kthyer ne karizëm.

E dyta në klasifikim është Kaley Cuoco me 24,5 milionë dollarë, protagoniste tek “Big Bang Theory”. Ellen Pompeo nga “Grey’s Anatomy” ka arkëtuar ndërkohë më shumë se 23 milionë dollarë, duke u radhitur në vendin e tretë.

