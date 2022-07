Sofia Vergara arrive at the Vanity Fair Oscar party during the 94th Academy Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Danny Moloshok





Sofia Vergara në prag të ditëlindjes së saj të 50-të

19:40 08/07/2022

Aktorja kolumbiane po sfidon moshën me pamjen e saj fizike

Aktorja kolumbiane Sofia Vergara do të mbushë 50 vjeç të dielën. E lindur në vitin 1972, në Kolumbi, Vergara u zbulua nga një fotograf teksa ecte përgjatë një plazhi. Bukuria e saj ende nuk është venitur pavarësisht moshës duke qenë si gjithmonë në një formë perfekte fizike.

Ajo bëri paraqitjen e saj të parë televizve në një reklamë për Pepsi kur ishte 17 vjeç, përpara se të fitonte më shumë famë ndërsa bashkë-prezantonte dy shfaqje televizive për rrjetin televiziv në gjuhën spanjolle, “Univision”, në fund të viteve 1990.

Megjithatë, ajo njihet më shumë për rolin e saj në serinë televizive “Modern Family”, e cila zgjati nga viti 2009 deri në vitin 2020, që shfaqi momentet më të mira dhe të këqija të tre familjeve moderne kaliforniane.

Me pamjen e saj të mrekullueshme, Vergara ka qenë gjithashtu imazhi i markave të mëdha si “Cover Girl” dhe “Head & Shoulders”.

Në vitin 2014, Vergara u kurorëzua si aktorja më e paguar në një televizion amerikan, me fitime që shkojnë në 37 milionë Dollarë.

Aktorja nga Amerika e Jugut është e martuar me Joe Manganiello, por ka një djalë në moshën 30 vjeç, me ish-bashkëshortin dhe biznesmenin amerikan me origjinë kolumbiane, Joe Gonzalez.

Vergara është aktualisht duke filmuar për serialin “Griselda” në Netflix e cila flet për jetën e Griselda Blanco, një nënë e përkushtuar që krijoi një nga kartelet e drogës më fitimprurëse në histori.

Klan News