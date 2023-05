Sofja kërcënon Shkupin

10:18 23/05/2023

Bullgaria gati të rikthejë veton

Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut kanë realizuar përplasjen e radhës në Bruksel në kushtet kur Sofja nuk ka realizuar ndryshimin e Kushtetutës, për të përfshirë pakicën bullgare në preambulën e saj. Sipas qeverisë bullgare, këto ndryshime kushtetuese janë thelbësore, përndryshe mbi Shkupin do të vendoset sërish vetoja.

Ndryshimet e kushtetutës maqedonase kërkohen në kuadër të marrëveshjes me Bullgarisë për zgjidhjen e kontradiktave për gjuhën, identitetin dhe aspektet historike si kusht për vazhdimin e negociatave të vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Edhe ambasadori i BE-së në Shkup, David Geer theksoi se negociatat mund të hapen vetëm me ndryshimin e Kushtetutës.

Bullgaria hoqi veton në vitin 2022 pas arritjes së marrëveshjes me Maqedoninë e Veriut, me ndërmjetësimin e Francës, por ndryshimet kushtetuese nuk janë votuar në parlament pasi kundërshtohen nga opozita maqedonase VMRO-DPMNE. Ndryshimet kushtetuese miratohen me dy të tretat apo me votat e 80 deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Shumica parlamentare ka 74 deputetë.

Në këto kushte, zv/presidentja bullgare, Iliana Iotova ka propozuar që Shqipëria të shkëputet nga Maqedonia e Veriut duhet të shkëputen në procesin e fillimin të negociatave të anëtarësimit me hapjen e kapitujve të parë në fund të këtij viti.

Kryeministri maqedonas, Kovaçevski është kundërpërgjigjur duke e akuzuar Bullgarinë se po flet me të njëjtat standarte si Rusia me Ukrainën.

Klan News