Sokol Cikalleshi transferohet në Arabi

16:55 24/08/2022

Do të luajë për ekipin kampion Khaleej

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare Sokol Cikalleshi, është transferuar në klubin kampion të Arabisë Saudite, Khaleej. Lajmin e ka bërë të ditur ky klub me anë të një postimi në Twitter.

Cikalleshi largohet nga Koniaspor me formulën e huazimit, tre ditë para nisjes së sezonit futbollistik në Arabi. Kohëzgjatja e marrëveshjes me klubin e ri do të jetë për një sezon.

32 tregoi formën më të mirë të tij në sezonin që lamë pas. Golat e shënuar prej tij e ndihmuan Konyasporin të renditej në vendin e tretë në Superligën turke.

Cikalleshi është një nga sulmuesit më të rëndësishëm edhe të Kombëtares Shqiptare. Aktivizimi në Arabi, mund të ketë ndikim në të ardhmen e tij si kuqezi për shkak të distancës gjeografike.

Tv Klan