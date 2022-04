Sondazhet: Serbia voton Vuçiç edhe 5 vite president

22:40 02/04/2022

Sondazhet paraprake parashikojnë se Aleksandër Vuçiç, do ta fitojë edhe një mandat pesë vjeçar si president, që i shtohen dhjetë viteve të fundit në pushtet. Partia e tij Progresive Serbe e krahut të djathtë gjithashtu pritet të vazhdojë me dominimin e parlamentit të Serbisë, ndërsa ai ka paralajmëruar se do të qëndrojë në detyrë jo më si kryetar i saj, por vetëm si president. Sipas sondazheve pritet një garë të ngushtë të qeverisjes lokale në Beograd. Një humbje për partinë e Vuçiçit atje mund ta zbehë pak sundimin e tij gjithnjë e më autokratik.

Zyrtarët e partive opozitare thonë se lufta e Rusisë në Ukrainë vetëm sa e ka forcuar dominimin e Vuçiçit në politikën serbe dhe në mediat kryesore. Menjëherë pasi tanket ruse hynë në Ukrainë, slogani zgjedhor i presidentit ndryshoi në “Paqe. Stabilitet”. Në Beograd publikohen çdo ditë shkrime lidhur me atë se si një kilogram bukë kushton 9 euro në Itali dhe Gjermani, se si shtetet e tjera kanë mungesë në karburante.

Opozita e akuzon qeverinë për korrupsion, duke pretenduar se projektet e ndërtimit në Serbi janë kryesisht skema të pastrimit të parave. Votimi i serbëve të Kosovës ishte lejuar në të kaluarën, por kryeministri Kurti tha se këtë herë serbët duhet të votonin në ambasadë, por ajo mungon në Prishtinë.

Shefi i Vëzhguesve të PE holandezi Thais Retten ka thënë se PE do të shqyrtojë të gjitha aspektet e zgjedhjeve serbe.

Klan News