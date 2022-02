Sonte finalja e Kupës së Afrikës

21:03 06/02/2022

Mane sfidon Salah, Senegali do historinë përballë Egjiptit

Një nga dyshet sulmuese më spektakolare të futbollit botëror do të përballen mbrëmjen e sotme me njëri-tjetrin në finalen e Kupës së Afrikës. Mohamed Salah dhe Sadio Mane do të masin forcat me kombëtaret e tyre, pasi në orën 20:00 në stadiumin Olembe të Kamerunit do të sfidojnë njëra-tjetrën Senegali dhe Egjipti. Nga dyshja e Liverpulit është ajo që pritet më shumë, me tifozeritë respektive që shikojnë te sulmuesit hajmalinë e madhe për të arritur tek titulli.



Salah nuk e ka fshehur dëshirën e tij të zjarrtë për të fituar një trofe të madhe me Egjiptin, i cili deri më tani ka dështuar, ndërsa Mane beson se ky është shansi i artë për të ngjitur akoma më shumë në piedistal Senegalin e tij. Senegali është kombëtarja që renditet më lart në Kontinentin Afrikan dhe jo më kot ishte edhe favorite për të triumfuar, duke qënë vetëm një hap larg. Hera e tretë në finale për ta, por që nuk kanë arritur ta fitojnë asnjëherë, teksa përballë do të kenë Egjiptin, kombëtare eksperte në këtë kompeticion, pasi deri më tani e ka fituar plot 7 herë.

Klan News