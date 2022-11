Nis nata e tretë e “Këngës Magjike” në Tv Klan

20:28 24/11/2022

Mbrëmja e tretë e “Këngës Magjike” sapo filloi në ekranin e Tv Klan. Nata finale e këngës shqiptare ka rezervuar risi dhe surpriza, ndryshe nga edicionet e mëparshme të festivalit. Deri më tani janë zbuluar vetëm dy nga njëzet finalistët që do të performojnë në skenën madhështore të Pallatit të Koncerteve.

“Sonte është nata finale e këngës shqiptare. Do të jenë 20 finalistë të artistëve pjesëmarrës të këtij edicioni të 23-të të Këngës Magjike. Deri tani janë zbuluar vetëm 2, është Erik Lloshi dhe Blerina Braka. Por kush do të jenë artistët e tjerë të cilët do të ngjiten sonte, patjetër audienca duhet ta ndjekë në Tv Klan të gjithë natën e tretë të Këngës Magjike e cila do të ketë shumë surpriza“.

Muzika shqip do të jetë tashmë pjesë e repertorit të artistëve të huaj që janë pjesëmarrës në “Kënga Magjike”.

“Duke qenë se sot është nata shqipe, do të ngjiten 20 artistë shqiptarë dhe do të performojnë sigurisht këngët e tyre, por do të prezantohen nga artistët e tjerë pjesëmarrës ndërkombëtarë, të huaj. Secili artist shqiptar këtu do të vijë i prezantuar nga 20 artistët e tjerë të huaj. Megjithatë, ajo çfarë është e bukur është që dhe artistët e huaj sonte do të flasin shqip. Do të flasin shqip duke kënduar muzikën shqip sepse do të ketë një kolazh të përgatitur me muzikë shqiptare”, përfundon gazetarja./tvklan.al