Sonte në TV Klan premiera e sezonit të dytë të “Doktor Plastik”

Nis sonte në orën 21:00 sezoni i dytë i “Doktor Plastik” në Tv Klan. Bëhuni gati të njiheni me personazhe të rinj dhe histori, të cilat do ju mbajnë të mbërthyer përpara ekranit.

Të ftuara në emisionin “Ditë për ditë” në Tv Klan për të rrëfyer disa detaje më shumë, ishin autorja Elda Laze dhe moderatorja Kiara Tito.

Sezoni i ri do të vijë me disa risi, ndër të cilat mund të theksojmë përfshirjen më të gjerë të prapaskenave. Autorja Elda Laze nuk u mjaftua me kaq, pasi kishte rezervuar për ne dhe një lajm ekskluziv. Doktor Plastik do të ketë edhe një sezon të tretë!/tvklan.al