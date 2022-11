Sonte Shqipëria luan përballë Italisë

15:35 16/11/2022

Reja i beson Brojës dhe Uzunit në sulm

Gjithçka është gati për miqësoren Shqipëri-Itali. Miqësorja e luksit do të jetë një mundësi argëtimi për të gjithë të pranishmit në stadium, por edhe për të gjithë shqiptarët që do ta ndjekin nëpërmjet ekranit të Tv Klan.

Duke u mbështetur në skemën 3-5-2 trajneri reja do të hedhë në fushë lojtarët më të mirë të Shqipërisë, ata që janë sprovuar edhe më parë. Kjo për faktin se përballë kombëtares së shtetit të tij, trajneri do të kërkojë të bëjë rezultat. Berisha në portë, në mbrojtje do të jenë Ismajli, Kumbulla dhe Mihaj. Krahët e mesfushës mbulohen nga Hysaj dhe Lenjani ndërsa në qendër Abrashi, Bare dhe Nedim Bajrami. Sulmi i është besuar Brojës dhe Uzunit.

Nga ana tjetër Roberto Mancini do të paraqitet fillimisht me rreshtimin 3-4-3, për ta përshtatur më pas sipas situatave të lojës. Donnaruma në portë. Në mbrojtje Scalvini, Bonucci dhe Bastoni. Në mesfushë Di Lorenzo, Verratti, Tonali dhe Dimarco, Zaniolo, Raspadori dhe Grifo do të jenë në sulm.

Edhe Italia do të kërkojë fitore në këtë ndeshje. Skuadra e Mancinit nuk është kualifikuar në botëror dhe një sukses, edhe pse miqësore, edhe pse me Shqipërinë, do të ishte një lloj shpagimi, apo faktor qetësie për tifozerinë italiane.

