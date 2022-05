Sot Asambleja e PS, pritet vendimi për ndryshimet statutore

Shpërndaje







09:06 07/05/2022

Partia Socialiste mban sot Asamblenë e PS-së, ku në fokus do të jetë zbatimi i vendimeve të miratuara në Kongresin e 9 Prillit.

Vendime që kanë të bëjnë si me ndryshimet statutore, ashtu dhe me ndërprerjen e mandateve të kryetarëve të degëve të bashkive të PS. Gjithashtu do të miratohet axhenda politike për zgjedhjet e vitit të ardhshëm ku beteja e ardhshme elektorale janë zgjedhjet për 61 bashkitë.

Kryesocialisti Edi Rama pritet të flasë në këtë Asamble jo vetëm për zhvillimet e brendshme të PS-së, por edhe për qeverisjen dhe për procesin e zgjedhjes së Presidentit.

Tv Klan