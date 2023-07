Sot dita e 2 e turit të Kryeministrit Rama në Ballkan

08:03 07/07/2023

Kryeministri Rama zhvillon sot ditën e dytë të turit të tij në Ballkanin Perëndimor.

Pas Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës një ditë më parë, Rama do të shkojë sot në Bosnje-Hercegovinë, në Mal të Zi dhe në fund do ta përmbyllë turin e tij në Serbi.

Kështu, në orën 10:55 të paradites së sotme, Kryeministri Rama do të takohet me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnje-Hercegovinës, Borjana Kristo. Pas takimit bilateral dhe mes delegacioneve, Rama-Kristo do të kenë një konferencë të përbashkët shtypi në orën 11:40.

Në orën 13:45, Rama do të pritet në Mal të Zi nga Kryeministri në detyrë, Dritan Abazoviç. Dhe në orën 15:40, sipas axhendës, të dy Kryeministrat do të dalin në konferencë shtypi. Ndërsa në orën 16:00, kreu i qeverisë shqiptare do të ketë takim dypalësh me Presidentin malazez Jakov Milatoviç.

Pas Malit të Zi, Rama do të niset drejt Beogradit ku në orën 19:30 do të takohet me Presidentin Aleksandar Vuçiç dhe në orën 20:00 të dy do të dalin në konferencë shtypi.

