Sot finalja angleze e Champions

Liverpool dhe Tottenham luajnë në orën 21:00 në Madrid finalen e madhe të Champions League. Jurgen Klopp është një trajner finalesh të humbura, e fundit vitin e kaluar ndaj Real shpreson të thyejë këtë tabu, duke marrë trofeun për vete dhe Liverpool.

Jurgen Klopp, trajner i Liverpool :Nëse do të dija arsyen do të ishte një problem për kundërshtarët e mi. Është e vështirë të thuash se cili është favorit në këtë ndeshje, natyrisht që do të më pëlqente të përsërisinim ndeshjen me Barcelona. Tottenham është një ekip i fortë dhe me cilësi. Unë mendoj deri te penalltitë.

Për trajnerin e Tottenham, Mauricio Pochettino është kulmi i karrierës dhe shansi për të fituar trofen e parë.

Mauricio Pochettino trajner i Tottenham: E njohim shumë mirë mënyrën e lojës së njëri-tjetrit, kemi ambicie të fitojmë, pasi nëse arrin deri këtu e rëndësishme është të fitosh. Jam krenar për këta djem. Jemi gati dhe të përgatitur mirë dhe do të jetë thelbësore që të shijojmë këtë finale.

Mauricio Pochettino synon të mbështetet te Harry Kane, i cili duket se kaloi dëmtimin. Liverpool e ka fituar në 2 raste Champions League, ndërsa për Tottenham është finalja e parë. Në Madrid janë drejtuar rreth 100 mijë tifozë anglezë dhe kjo ka bërë që të rriten masat sigurisë. Vetëm një pjesë e tyre e kanë mundësinë të jenë në Estadio Metropolitano, pjesa tjetër do ta ndjekin në ekrane të mëdhenj.

