Liga e Kombeve do të vendsë sot fituesin e saj të parë. Portugalia vendase do të luajë me Holandën. Portugezët që mbështen te Cristiano Ronaldo duan një tjetër trofe pas Europianit në 2016.

Holandezët po kthehen sërish konkurrues, ndërsa titulli i fundit në kontinent u mor më shumë se 30 vite më parë. Stadiumi Dragao do të jetë sot arena e kësaj finaleje, ku Portugalia duket më e avantazhuar sipas parashikimeve.

Tv Klan