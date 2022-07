Sot hapen negociatat, Rama: Shqipëria ulet në tryezën e madhe të Europës së bashkuar

Shpërndaje







08:02 19/07/2022

Shqipëria do të mbajë sot Konferencën e Parë Ndërqeveritare që do të shënojë hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel së bashku me një delegacion shqiptar, e ka nisur ditën me një postim në rrjetet sociale, ku shkruan që Shqipëria sot do të ulet në tryezën e madhe të Bashkimit Europian.

“Me kënaqësinë e me krenarinë që sot Shqipëria e të gjithëve ne, pa dallim feje, krahine, ideje, moshe a statusi social, Shqipëria e Skënderbeut, e rilindasve, e dëshmorëve të luftës, e martirëve të regjimit komunist, e studentëve të Dhjetorit ’90, Shqipëria e familjeve të zakonshme shqiptare, kudo ndodhen dhe e fëmijëve tanë kudo ku rriten me prindërit e tyre, ulet në tryezën e madhe të Europës së Bashkuar për të filluar negociatat për anëtarësimin e saj”, ka shkruar Kryeministri Edi Rama në Facebook.

Konferenca e Parë Ndërqeveritare me BE-në sot do të mbahet edhe për Maqedoninë e Veriut, pas zhbllokimit të ngërçit me Bullgarinë, që kishte vendosur veton ndaj Shkupit duke u bërë pengesë edhe për vendin tonë.

Por Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi propozimin francez që i hapi rrugë zgjidhjes së këtij ngërçi, duke bërë që Shqipëria dhe RMV të mbajnë sot me Bashkimin Europian Konferencën e Parë Ndërqeveritare që shënon hapjen e negociatave për anëtarësim. /tvklan.al