Sot hidhet shorti i Champions League

Champions League do të formojë grupet sot në mbrëmje në shortin që hidhet si zakonisht në Monte Carlo. 32 skuadra presin të njohin kundërshtarët. Ekipet janë ndarë në 4 vazo në bazë të koeficentëve të secilit dhe ligave që përfaqësojnë.

Specialistët mendojnë se një grup i fortë, nëse shorti i vendos përballë mund të jetë ai i përbërë nga Real Madrid, Dortmund, Liverpool dhe Inter. Grupi më i dobët mund të quhet Lokomotiv Moskva, Porto, PSV dhe Club Brugge. E sigurtë është që nuk lejohet vendosja përballë e skuadrave nga e njëjta federatë.

Faza e grupeve do të nisë më 18 Shtator dhe do të mbyllet më 12 Dhjetor. Ndeshjet me eliminim direkt do të startojnë më 12 Shkurt të vitit të ardhshëm, ndërsa finalja do të luhet më 1 Qershor të 2019 në Estadio Wanda Metropolitano të Madridit.

Tv Klan