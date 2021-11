Sot hyn në fuqi protokolli i bashkëpunimit mes Shqipërisë e Kosovës

10:56 26/11/2021

Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës kanë rënë dakord për nënshkrimin e një protokolli i cili përcakton krijimin e një Sekretariati të përbashkët midis vendeve. Ky Sekretariat do të jetë në funksion të një bashkëpunimi institucional midis dy vendeve për të lehtësuar ndërveprimin mes tyre. Protokolli hyn në fuqi sot.

Edi Rama: Protokolli i bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës për krijimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar, të cilin pastaj Kryeministri do ta komentojë në vijim të prezantimit të këtij protokolli që pararashikon ngritjen e Sekretariatit të përbashkët si një mekanizëm që do të sigurojë monitorimin e zbatimit të marrëveshjeve dhe do të ndjekë angazhimin midis të dy qeverive tona në nivelin e marrëdhënieve bilaterale mes palamentarëve të kabineteve qeveritare, në frymën e kabinetit ndërinstitucional duke kontribuar në jetësimin e parimeve dhe objektivave të deklaratës së partneritetit strategjik të nënshkruar në Janar 2014.

Bazuar në këtë protokoll bashkëpunimi, Sekretariati Koordinues Ndërqeveritar ka për detyrë të informojë në mënyrë periodike dhe të prezantojë analizën e progresit të zbatimit të marrëveshjeve mes palëve, pranë dy zyrave përkatëse të dy kryetarëve të qeverive dhe të informojë në kohë reale zyrat përkatëse lidhur me çdo problematikë që shfaqet në zbatimin e marrëveshjeve apo përmbushjen e angazhimeve. Për realizimin e detyrave në përputhje me legjislacionin në fuqi të palëve, Sekretariati bashkëpunon ngushtësisht dhe koordinon aktivitetin institucional të të dyja palëve jo vetëm në nivelin ministror, por edhe në nivelin e organizatave apo shoqatave që kanë një ndërveprim të angazhuar mes Shqipërisë dhe Kosovës si dhe natyrisht me komunitetin e biznesit dhe prodhuesve në të dy anët e kufirit për llogari të të dy palëve nënshkruese. Ky protokoll bashkëpunimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të tij nga palët, pra sot./tvklan.al