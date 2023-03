Sot, këto 3 shenja të zodiakut do të kuptojnë se janë dashuruar me personin e gabuar

10:14 24/03/2023



23 Marsi është një ditë e vështirë, të paktën për tre shenjat e mëposhtme të horoskopit. Sepse ata do të kuptojnë se janë të dashuruar me personin e gabuar, pasi ndjenjat e tyre nuk janë të ndërsjella.

Dashi

Ju përpiqeni të shmangni të vërtetën, veçanërisht kur e vërteta ju thotë se keni gabuar për një person. Sot, veçanërisht, do të kuptoni se ky person nuk është i interesuar për ju në mënyrë romantike. Po, ju jeni jashtëzakonisht simpatik kur flirtoni, por kjo nuk do të thotë se flirtimi do të shkojë gjithmonë aq larg sa dëshironi. Pra, nëse sot pyesni veten “pse unë?”, përgjigja e saktë ndoshta do të ishte “pse jo për ty Dashi?”.

Virgjëresha

Nuk është hera e parë që ju ndodh, por kjo nuk do të thotë se do të jetë më pak e dhimbshme. Është fakt, ju jeni të prirur për romanca të pashpërblyera, ku ndonjëherë në mënyrë të paarsyeshme mendoni se do të zhvillohen. Pra, refuzimi i sotëm do të jetë si një shuplakë, por do t’ju detyrojë të përballeni me realitetin: po humbisni kohën tuaj me këtë njeri, që nuk ju do dhe nuk do t’ju dojë.

Bricjapi

Ju tashmë e dini thellë se personi me të cilin jeni është një kauzë e humbur. Ai nuk i jep asnjë mallkim lidhjes suaj dhe ju mund ta shihni atë. Megjithatë, prisni që ai t’ju japë disa thërrime dashurie. Patjetër që meritoni më mirë se kjo romancë, por edhe nëse flini me të natën do ndiheni sikur asgjë nuk ka ndryshuar. Është koha për ta stopuar këtë gjë dhe të ecësh përpara./tvklan.al