Sot luhet derbi i Milanos

Shpërndaje







16:02 05/02/2022

Inter – Milan, sfida e kreut të renditjes

Një derbi që vlen një hap drejt titullit kampion është përballja e sotme mes Inter e Milan. Në orën 18:00 do të zbresin në fushën e San Siro për herë të 176 në sfidat mes tyre në Serie A.

Zikaltërit e Simone Inzaghi numërojnë 14 rezultate pozitivë radhazi, ndërsa kuqezinjtë e Stefano Pioli kërkojnë fitoren që mungon prej 9 janarit për të shkurtuar në 1 pikë diferencën me kryesuesin e kampionatit.

Inter do të synojë golin me dyshen Dzeko-Lautaro Martinez. Milan nuk ka për këtë takim Ibrahimovic e Rebicc, kanë probleme fizike. Në sulm do të jetë Giroud i mbështetur nga Saelemaekers, Kessie e Leao. Derbi i fazës së parë përfundoi në barazim 1 – 1 me penalltinë e Çalhanoglu dhe autogolin e De Vrij.

Tv Klan