Sot luhet klasikja e Ligue 1, Lyon e PSG ‘mal me mungesa’

14:05 09/01/2022

Pochettino harton formacionin pa Messi e Neymar

Lion-PSG është kryesfida e javës së 20-të në Ligue 1. Klasikja e futbollit francez vjen në momentin e duhur për tifozët e dy ekipeve, por jo për organikën e tyre, me trajnerët respektiv që do përballen me shumë mungesa për këtë përballje.

Lion nuk ka shumë mungesa për shkak të thirrjeve nga kombëtaret afrikane, por dhe infektimi me Covid-19. Ai që do vuajë më shumë për të formuar formacionin titullarë është padyshim, Maurisio Poketino, që nuk ka në dispozicion dyshen Nejmar dhe Messi.

Për këtë shkak, argjentinasit i duhet të plotësojë enigmat e sulmit. Mbappe e ka vendin e sigurt, ndërsa krahas tij pritet të marrin një fanellë titullari Ikardi dhe Ksavi Simons.

PSG numëron 46 pikë në krye të tabelës së renditjes me synimin për ta thelluar akoma dhe më shumë me ndjekësit e Marsejës, teksa Lion gjendet në vendin e 13-të me 24 pikë. Përballja do luhet mbrëmjen e sotme në orën 20:45, teksa në stadium do jenë 5 mijë tifozë për shkak të masave të koronavirusit.

