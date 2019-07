Sot luhet Partizani – Qarabag

Partizani do të nisë sot garën në Champions League. Me një trajner të ri si italiani Franco Lerda do të përballen me Qarabag në turin e parë. Kundërshtari ka më shumë emër dhe përvojë në arenën kontinentale.

Skuadra azere është pjesëmarrëse në grupet e Champions dhe Europa League në vitet e fundit. Lerda pritet t’i besojë më së shumti futbollistëve të cilët që ishin dhe sezonin e fundit në ekip, ndërsa Trashi me shumë mundësi do t’i lejë vendin Hakajt në të majtë të mbrojtjes. Gjithsesi Franco Lerda tha në konferencën e djeshme se do të ketë ndonjë dyshim deri në momentin e fundit.

Qarabag ka më shumë shanse për të kaluar në turin e dytë, por gjithsesi te kampionët e Shqipërisë ka besim se mund të shkojnë më tej. Mediat azere kujtojnë se vitin e kaluar skuadra e tyre kaloi një tjetër ekip shqiptar Kukësin dhe se Partizanit nuk i ka ecur në 2 sezonet e fundit. Hera e fundit që partizani kaloi turi ishte ndaj Ferencvaros në sezonin 2016-2017. Sfida e sotme do të nisë në orën 17:30 në stadiumin “Selman Stërmasi”.

Tv Klan