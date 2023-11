Sot mblidhet Kuvendi, opozita paralajmëron sërish betejë

Shpërndaje







09:06 09/11/2023

Kuvendi pritet që të zhvillojë këtë të enjte seancën e radhës parlamentare. Në rendin e ditës të publikuar në faqen zyrtare të parlamentit janë për diskutim një sërë çështjesh. Ndër to janë projektligji për Kodin Penal, projektligji për koncesionet dhe partneritetin publik privat, për prokurorimin publik etj.

Ajo që dihet me siguri është se pavarësisht rendit, seanca nuk do të zhvillohet normalisht. Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se opozita do ta vijojë betejën e saj, duke paralajmëruar sërish ditën e sotme aksion.

“Ne do vazhdojmë betejën këtu, ai ka një muaj që s’hyn në parlament, nuk respekton interpelanca, nuk respekton asgjë, ç’ka shkel Kushtetutën, ne e respektojmë Kushtetutën”, tha Berisha.

Prej disa javësh, opozita ka bllokuar punimet e Kuvendit. Kujtojmë që javën e kaluar ata vendosën pranë foltores karriget e deputetëve të mazhorancës dhe ndezën tymuese gjatë seancës.

Për këtë arsye këtë javë socialistët kanë ardhur më herë, por për Berishën, kjo nuk e ndalon betejën e tyre.

“Le të mbërrijnë më herët, asgjë nuk ndalon veprimin tonë. Asgjë”, u shpreh kryedemokrati.

Po ashtu, edhe gjatë punës së komisioneve parlamentare nuk ka vijuar puna normalisht, pasi janë penguar nga deputetët e PD-së. Ata kërkojnë ngritjen e disa komisioneve hetimore.

Përveçse kanë treguar se do të vijojnë betejën e tyre, demokratët shprehen se janë të gatshëm të përshkallëzojnë masat e tyre.

“Është i pakthim. Do të thotë një aksion që do të kalojë në të gjitha stadet e veta gjer në vendosjen e Kushtetutës në parlament dhe në vend”, u shpreh Berisha.

Po ashtu, Berisha paralajmëroi Ramën se do të marrë atë që meriton.

“Ne vlerësojmë padiskutim progres raportin dhe konstatimin e tij se në këtë parlament Kushtetuta shkelet me të dyja këmbët. Janë shqiptarët ata që duhet t’i japin përgjigjet e merituara këtyre akteve të pashembullta. Dje Edi Rama bëri sikur do paraqitej në interpelancë dhe sikur tani i doli papritmas ky problem, por në fakt edhe në Hënë po u nis këtu në tokë do zbresë pak dhe do marrë atë që meriton”, u shpreh Berisha.

Megjithatë për të parë se si do të shkojë seanca e sotme duhet të presim orën 10:00 që nis Kuvendi./tvklan.al