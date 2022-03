Sot miqësorja e luksit me Spanjën

12:45 26/03/2022

Armando Broja mbetet në qendër të vëmendjes së Kombëtares, pasi është sulmuesi më në formë dhe vjen pas një shpërthimi në pjesën e parë të këtij sezoni në Premier Ligën angleze. Sot, 20-vjeçari që aktivizohet te Sauthempton pritet të jetë titullarë në miqësoren e luksit në Barcelonë kundër Spanjës.

Kombëtarja kuqezi mbylli përgatitjet për këtë sfidë me trajnerin Edi Reja i cili duket se ka vendosur edhe për 11 futbollistët që do të hedhë në fushë nga minuta e parë. Porta do i besohet Strakoshës, me gardianin e Lazios që javët e fundit ka marrë minuta.

Mbrojtja do jetë tërësisht nga Seria A. Ismajli, Gjimshiti e Kumbulla, teksa mesi i fushës, ashtu siç ndodh tashmë te kombëtarja jonë do jetë e mbipopulluar me 5 futbollistë. Bare, Gjasula e Laçi mendohet se do të jenë në qendër, të ndihmuar nga Balliu e Hysaj në krah. Reparti i avancuar është edhe ai më në formë për kombëtaren tonë, ku alternativat janë të shumta. Përkrah Brojës, që duket se e ka fituar balotazhin me rivalët, pritet të vendoset Sokol Çikalleshi. Sfida me Spanjën do nis në orën 19:45.

