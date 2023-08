Sot, nata finale e “Festës së Birrës”

Shpërndaje







20:08 20/08/2023

Sonte është nata e fundit e “Festës së Birrës” në Korçë. Aktiviteti që bën bashkë vendas e të huaj, pritet të ketë kulmin e tij në orët e vona me mijëra spektatorë të pranishëm.

Gazetarja e Tv Klan Anisa Krraba raporton nga Korça duke dhënë më shumë detaje.

“Nata finale që mund ta quajmë qershia mbi tortë pasi priten më shumë vizitorë. Nata e fundit, e edicionit të 17-të të Festës së Birrës do të mbyllet me të zotët e shpisë, referuar dy djemve korçarë që do të këndojnë në mbyllje, Endri dhe Stefi. Veç tyre do performojë dhe këngëtarja greke shumë e njohur Keti Garbi. Festa ka nisur dhe pse hapja zyrtare pritet në orën 20:30, kanë ardhur dhe vizitorët e parë. Në hyrje radha është e gjatë. Nata do të jetë e gjatë ashtu siç kanë qenë netët paardhëse”, raporton Krraba.

Natën e parë ka pasur mijëra spektatorë pjesëmarrës në festën më të madhe verore. Kjo natë e sotme pritet të ketë shumë spektatorë si dhe një grumbullim të produkteve vendase që kanë ardhur me një çmim promocional.

Tv Klan