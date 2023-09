“Sot ndryshon komplet rrjedha e ngjarjeve”, ç’do të ndodhë në vilën e dashurisë

17:12 29/09/2023

Largimi i Ildës nga ”Love Island Albania” ka ngritur pyetje dhe ka shkaktuar habi te ishullorët, të eleminuarit dhe publiku. Mbrëmja e së dielës do të rezervojë një hapësirë për arsyen e saj të largimit nga vila e dashurisë. E ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, kryeredaktorja Kilda Hysenbegasi shpjegon se çfarë do të shohim në natën e spektaklit.

Kilda Hysenbegasi Duke qenë se Ilda u shpreh për arsye personale, kjo ka qenë një gjë që u diskutua edhe nga produksioni,u vendos se çdokush ka të drejtën për zgjedhjen e tij, pavarësisht se ka një kontratë që mund ta mbajë, nuk e mban askush me detyrim, por Ilda do të jetë të dielën në ‘prime’ me Luana Vjollcën që do ta thojë vetë arsyen e largimit njëherë e mirë si për të thënë që ta mbyllim kapitullin e Ildës të gjithë aty dhe për të parë si do vazhdojë historia me Stivin.

Kilda Hysenbegasi: Pra është Ilda një gjë që do të trajtoni. Ndonjë gjë tjetër që mund të mësojmë?

Kilda Hysenbegasi Do të ketë dinamika të ndryshme të javës që ka ndodhur. Patjetër do të jenë edhe të eleminuarit, vlen edhe Artemis të cilët janë eleminuar nga çifti që u duk sikur ishte një nga çiftet më shpresëdhënës dhe pastaj rezultoi që nuk ishin.

Mes të tjerash, Hysenbegasi shtoi se do të ketë hyrje të reja dhe ngjarje të papritura.

Agida Koçi: Hyrje të reja, kemi?

Kilda Hysenbegasi Do të kemi.

Agida Koçi: Çun apo gocë?

Kilda Hysenbegasi Po kërkon shumë Agida tani. Gjithashtu edhe sot ndryshon komplet rrjedha e ngjarjeve./tvklan.al