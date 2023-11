“Sot në darkë për Gjermani”, çifti tregon planet dhe surprizën e familjes së Arlindit për Uedën

10:05 10/11/2023

Të fuar në studion lëvizëse këtë të premte në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, kanë qenë fituesit e edicionit të parë të “Love Island Albania”, Arlindi dhe Ueda.

Ata folën për marrëdhënien e tyre dhe treguan detaje të reja rreth planeve që kanë përgatitur. Çifti tha se sot në darkë kanë për të shkuar në Gjermani së bashku, për të takuar familjen e Arlindit.

E meqë po flasim për këta të fundit, Ueda u shpreh se kur u takuan në fillim, ata i kishin bërë një surprizë shumë të bukur dhe e bënë atë të ndihej shumë mirë, tamam si “vajza e tyre“.

Aldo: Si po ju duket tani jashtë shtëpisë?

Ueda: Besoj se jemi duke marrë një frymë të re jashtë vilës, Jo, shumë bukur jemi duke shkuar, jashtë mase.

Aldo: Jeni takuar me rob e me njerëz e me të gjitha?

Ueda: Po me të gjithë me thënë të drejtën. Me familjen e Arlindit, me familjen time.

Aldo: Çfarë thua ti më? I paskeni bërë këto ë?

Ueda: Po, nuk i kemi bërë të afërmit akoma sepse babin e kam në Londër dhe prindërit e Arlindit janë në Gjermani.

Aldo: Po do takoheni?

Ueda: Do shkojmë nesër në Gjermani.

Aldo: Takohuni në Francë më. Rrini në mes. Po mirë, ti ke takuar njerëzit e Arlindit. Kaq të bukur janë ata sa Arlindi?

Ueda: Shumë të bukur. Janë shumë njerëz të mirë, ndihem si vajza e tyre. Jam shumë e lumtur.

Aldo: Çfarë thoshin pash Zotin?

Arlindi: Një dhuratë direkt. Realisht ishte shumë gjë e bukur.

Aldo: Çfarë ju sollën dhuratë?

Ueda: Një lule. Orkidenë.

Arlindi: Me një kartë poshtë që shkruante: ‘Welcome to the family’ (Mirë se erdhe në familje).

Ueda: U ndieva shumë mirë. Nuk e di si kam me e sjellë në Gjermani se ndoshta më thonë për ta lënë në aeroport. Por ishte shumë e bukur.

Aldo: Ti çfarë ke bërë aty për prindërit e Arlindit? Duhet me menduar dhuratat.

Arlindi: Ka kohë.

Aldo: Na ka ardhur nusja, se nusja nuk mund të vijë me duar në xhepa.

Ueda: Kam ardhur vetë, jam në krah të tij.

Aldo: T’ju jap një ide?

Ueda: Po.

Aldo: Nesër niseni juve?

Ueda: Po, nesër.

Arlindi: Jo sot

Ueda: A sot më fal, sot në darkë.

Aldo: Gjej kavanoz me mjaltë dhe çojua.

Ueda: Nuk ka me qenë surprizë tani që e the ti. /tvklan.al