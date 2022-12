Sot nis faza me eliminim direkt

15:08 03/12/2022

Holandë – SHBA dhe Argjentinë – Australi janë takimet e së shtunës

Sot nis faza me eliminim direkt në Botëror. Në fushë në orën 16:00 do të zbresin Holanda dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri më tani ishin përballur vetëm në miqësore.

Në takimin e orës 20:00, Argjentina do të luajë me Australinë. Këto dy skuadra janë sfiduar në Plat Off të Botërorit të 1994, ku argjetinasit arritën të siguronin pjesëmarrjen në fazën finale.

Tv Klan