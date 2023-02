Sot premierë “Në Kurthin e Piter Pan” 2023

Shpërndaje







16:16 24/02/2023

Tuna: Rikthehem në shtëpinë time pas 8 vitesh nga X Factor

Sot në ekranin e televizionit Klan nis rrugëtimin edicioni i ri “Në Kurthin e Piter Pan”.

Me një kast të rinj fëmijësh, gazetarët e së ardhmes do të prezantojnë si kurrë më parë jetën e tyre, ndërsa rubrikat e reja të programit do t’i japin freski programit më të dashur të familjes.

“Kemi dy të ftuara interesante, dy super mama, Aurela Hoxhën e cila sapo ka lindur beben e dytë edhe Tunën, që kthehet pas shumë vitesh mungesë që nga koha e X Factor këtu në televizionin Klan. Do jetë një program shumë i bukur me një Piter Pan të ristrukturuar me rubrika të reja, me alegrinë e fëmijëve që janë më të sinqertët, më të mirët”, thotë Alketa Vejsiu.

Ekskluzivisht në një intervistë pas shumë vitesh, rikthehet Tuna këtë herë jo vetëm si artiste por edhe si nënë e dy fëmijëve.

“Jam shumë e lumtur që pas 8 viteve, pas eksperiencës time me X Factor kthehem në Klan, kësaj radhe pak më ndryshe me panel të fëmijëve dhe gjithmonë ekskluzivitetet janë aty ku ndihesh mirë dhe ku je në shtëpi”, shprehet Tuna.

Nuk do të ketë vetëm të qeshura, por edhe situata befasuese për personazhet dhe vetë fëmijët.

“Një nga rubrikat e reja është Na Shpëtoi Zilja, kthim në kohët e shkollës në provimet e 8-vjeçares, kështu që do t’i vëmë në pozitë të vështirë të ftuarit tanë. Kamerat gazmore të cilat janë xhiruar në paraproduksion janë shumë të bukura, tregojnë spontanitetin edhe origjinalitetin e vërtetë të fëmijëve. Pastaj të ftuarit janë vetë surpriza e këtij edicioni, do kemi të ftuar shumë interesantë, rrëfime që s’janë dëgjuar asnjëherë”, tregon Alketa.

Sot në orën 21:00 ne ekranin e Tv Klan, nis rrugëtimin ‘Piter Pan’, një program nga Vera Grabocka dhe Alketa Vejsiu.

Tv Klan