Live/ Nis protesta e 8-të kombëtare e opozitës

Ora 19: 40: Të shumtë janë protestuesit në Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” duke thirrur “Rama Ik”. Me flamuj të Partisë Demokratike, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Europian brohorasin në një zë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama.

Ora 19:30: Rama i përgjigjet Metës: Zgjedhjet do bëhen, janë të popullit shqiptar.

“Sapo më solli një letër vajza, më thotë se zoti President paska shfuqizuar datën e zgjedhjeve. Përsëri gabim dhe përsëri unë po ju them zgjedhjet do të bëhen me datë 30 Qershor. Nuk jam i befasuar, e prisja edhe këtë dhe nuk është asgjë tjetër veçse mbyllja e një rrethi të një plani të bërë me kohë për një arsye të vetme për arsyen se nuk kurohet shtyrja e zgjedhjeve, kërkohet marrja zvarrë e kësaj qeverie dhe kërkohet varrimi i reformës në drejtësi, ky është thelbi, nuk ka asgjë tjetër. Por as qeverinë nuk e marrin dot zvarrë dhe as reformën në drejtësi nuk e varrosin dot dhe ne në 30 Qershor do të bëjmë zgjedhje, sepse nuk janë të partive dhe as të presidenti, zgjedhjet janë të popullit shqiptar”.

Ora 19:20 Presidenti Meta shfuqizon dekretin për zgjedhjet e 30 Qershorit

Presidenti Ilir Meta ka shfuqizuar dekretin për zgjedhjet vendore të 30 Qershorit. Sipas kreut të shtetit, ky veprim është kryer “me vetëdije të plotë se kushtet aktuale nuk mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të vërteta, demokratike, përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse”.

Ora 19: 00 Opozita e bashkuar ka nisur protestën e 8-të kombëtare duke kërkuar largimin nga detyra të Kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore për të organizuar zgjedhje të lira.

Me dhjetëra qytetarët janë mbledhur përpara Kryeministrisë me flamuj në duar duke thirrur “Rama Ik”. Në protestë nuk mungojnë dhe protestues nga rrethet.

Partia Demokratike ka deklaruar se protesta do të jetë paqësore. Më herët ka dalë në një deklaratë për mediat numri 2 i kësaj force politike, Gazment Bardhi i cili përjashtoi çdo skenar dhune. Gjithashtu kryedemokrati Lulzim Basha është shprehur në rrjetet sociale se nuk do të ketë asnjë hap pas dhe e ka cilësuar si një fitore dhe ka ftuar të gjithë shqiptarët të bashkohen në protestës e ditës së sotme për t’i treguar kryeministrit Edi Rama se populli ia ka hequr vizën.

Ndryshe nga të gjitha protestat e tjera kur janë mësuar detaje këtë herë nuk ka ende të përcaktuar nëse kreu u opozitës Basha do të mbajë një fjalim përpara protestuesve në tubimin e orës 19:00.

Ndërsa opozita deklaron se protesta do të jetë paqësore Policia e Shtetit në një dalje për mediat paraditen e sotme deklaroi se disponon informacione shqetësuese se protesta mund të çojë në dhunë si dhe i bëri thirrje organizatorëve që të marrin përgjegjësitë dhe të mos lejojnë devijimin e tubimit. Reagimi i bluve do të jetë në proporcion të situatës së krijuar nga protestuesit. Për mbarëvajtjen e protestës do të angazhohen 1700 forca policore.

Ndërsa Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë hapur drejtuesit e opozitës të heqin dorë nga çdo formë dhune në protestat e organizuara prej tyre. Zëvendës Ndihmës-Sekretar i Shtetit në SHBA, Matthew Palmer është i drejtpërdrejtë në mesazhin ndaj kryetarëve të PD e LSI: “Dua të jem shumë i qartë me Z. Basha, Znj. Kryemadhi dhe të tjerë në partitë e tyre: nëse në protestat e ardhshme ka akte dhune, për ne ata do të jenë përgjegjësit. Ka qenë shumë e qartë në të kaluarën që kur drejtuesit duan që protestat që të jenë paqësore, ato kanë qenë paqësore. Demonstratat e dhunshme po dëmtojnë përpjekjet e Shqipërisë për reforma demokratike si dhe perspektivën e vendit për të ecur përpara në rrugën drejt BE”.

Në mbylljen e protestës së 2 Qershorit, Lulzim Basha paralajmëroi kryeministrin Edi Rama ku tha se argumentat për të kanë mbaruar dhe fjalën në protestën e sotme do e ketë sovrani./tvklan.al