Sot, protesta para PD-së kundër Lulzim Bashës

08:23 08/01/2022

Këtë të shtunë pritet që të mbahet para selisë së Partisë Demokratike protesta kombëtare e thirrur nga Sali Berishadhe grupi i rithemelimit kundër Lulzim Bashës. “Jo bunker i pengut, por shtëpi e demokratëve”! Është kjo motoja e këtij tubimi që pritet të nisë në orën 12:00. Më pas protestuesit pritet të zhvendosen edhe para Kryeministrisë.

Ish-kryeministri përmes një prononcimi për mediat të premten paralajmëroi Lulzim Bashën duke i kujtuar se do të dalë me pekule nga selia blu.

“Do dalë me pekule. Do e hapim me mjete teknike. Nuk ka diskutim që dyert do të hapen në mënyrën më të vendosur, që selia do t’u rikthehet demokratëve. Selia nuk ka blind apo beton që mund të pengojë demokratët shqiptarë, si njerëz të lirë të rikthejnë këtë ndërtesë nga burg që e ka shndërruar Edi Rama me pengun e tij Lul Brava”, tha lideri historik i demokratëve.

Po ashtu ai i ftoi të gjithë deputetët e rreshtuar në krah të Lulzim Bashës që të bashkohen në protestën paqësore të 8 Janarit.

Ndërkohë në orët e mbrëmjes së të premtes doli në një konferencë shtypi edhe Lulzim Basha. Ai në këtë dalje tha se ish-kryeministri Sali Berisha me protestën e thirrur këtë të shtunë kërkon të vërë demokratët përballë njëri-tjetrit për interesat e tij personale.

“Ai do kaos dhe dhunë, ai nuk njeh as statut as institucione, sepse ai do PD vetëm si mburojë për hallin e tij të madh. Për hallin e tij nuk mendohet dy herë të përplasë demokratët me njeri-tjetrin. Ta harrojë!”, tha Basha.

Kujtojmë që më 5 Janar ishte afati i fundit që Komisioni i Rithemelimit i kishte vendosur Bashës për t’u larguar nga zyra pas vendimit të Kuvendit Kombëtar të 11 Dhjetorit dhe atij të referendumit të 18 Dhjetorit për shkarkimin e kryetarit të PD-së.

Gjatë kësaj jave në selinë blu kanë shkuar ditë pas dite anëtarë të Komisionit të Rithemelimit, por e kanë gjetur derën të mbyllur. Ata kanë akuzuar Bashën se po blindon selinë, ndërkohë që nga brenda janë publikuar foto ku shfaqen profile të ndryshme metalike./tvklan.al