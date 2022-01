Sot protesta kundër tij, Basha në seli në orën 11:00: Do të zhvillojë mbledhje me Kolegjin e Kryetarëve

Shpërndaje







08:38 08/01/2022

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, do të mbledhë Kolegjin e Kryetarëve në orën 11:00 këtë të shtunë. Ky takim pritet që të nisë 1 orë para protestës së thirrur nga Sali Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit në selinë e PD-së.

Protestuesit do të mblidhen për të kërkuar largimin e Lulzim Bashës nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike, në zbatim të vendimit të Kuvendit Kombëtar të 11 Dhjetorit dhe Referendumit të 18 Dhjetorit. Më pas protestuesit pritet të zhvendosen edhe para kryeministrisë.

Një ditë më parë Ish-kryeministri Sali Berisha tha se nuk do të largohen pa marrë në dorëzim selinë e partisë.

Lideri historik i së djathtës, ndërsa akuzoi Bashën se e ka kthyer partinë në një bunker, bëri të ditur se dyert e selisë do të hapen me çdo kusht dhe se partia do u kthehet demokratëve.

Ai i bëri thirrje gjithashtu Bashës të mos fshihet pas mercenarëve të armatosur që sipas tij kanë mbushur Partinë Demokratike./tvklan.al