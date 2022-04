Sot publikohen rezultatet e Këshillimit Kombëtar

08:49 07/04/2022

Ditën e sotme pritet që të bëhen publike rezultatet e Këshillimit Kombëtar. Në Kryeministri do të zhvillohet një konferencë për shtyp nga kreu i qeverisë Edi Rama për të folur për rezultatet. Në këtë konferencë, e cila pritet të nisë në orën 11:00, Rama do të jetë bashkë me Drejtoren e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Cano.

“Në orën 11:00 në Kryeministri, Kryeministri Edi Rama dhe Drejtorja e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Cano, do të zhvillojnë një konferencë për shtyp për rezultatet e Këshillimit Kombëtar”, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të Kryeministrisë.

Qeveria miratoi më 24 Dhjetor të vitit të kaluar (2021) vendimin për nisjen e projektit Këshillimi Kombëtar. Qëllimi ishte për t’u këshilluar me shqiptarët përpara hartimit të nismave ligjore që përfshijnë një gamë të gjere çështjesh që nisin nga integrimi në BE e deri nëse duhet të legalizohet hashashi.

Nisma nisi në Janar të këtij viti (2022) ku qytetarët u pyetën përmes një formulari, të cilin qeveria ka premtuar se çdo vit do të përmbajë pyetje të ndryshme.

Procesi i Këshillimi Kombëtar u mbyll më 31 Mars dhe në të kanë marrë pjesë mbi gjysmë milioni njerëz. Formulari i Këshillimit Kombëtar iu shpërnda njerëzve në disa forma, online, në tenda, dhe me postë./tvklan.al