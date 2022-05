Sot raundi i parë për zgjedhjen e Presidentit, asnjë emër i propozuar për kandidat

08:36 16/05/2022

Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit do të ezaurohet pa kandidatë.

Asnjë emër nuk u propozua as nga mazhoranca dhe as nga opozita deri në orën 16:00 të ditës së djeshme, kur përfundoi edhe afati i caktuar nga Konferenca e Kryetarëve.

Kjo automatikisht bën që Parlamenti të mblidhet pasditen e nesërme në orën 17:00 dhe ta cilësojë të ezauruar pa një kandidat raundin e parë të votimit për Presidentin e ri.

Raundi i dytë duhet të zhvillohet jo më vonë se data 23 Maj.

Socialistët kanë bërë të qartë se në tre raundet e para do të synojnë një emër konsensual. Ndërkohë në dy raundet e fundit Presidenti i ri do të zgjidhet me 71 vota sipas përcaktimit kushtetues.

