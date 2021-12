Sot seanca e fundit parlamentare për këtë vit

08:30 20/12/2021

Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të mblidhen sot për seancën e fundit parlamentare për këtë vit. Sipas rendit të ditës së ditës së publikuar nga Kuvendi, bëhet me dije se në qendër të debateve do të jenë katër ligje të kthyera nga Presidenti Ilir Meta.

Sot pritet që të votohet sërish ligji për bashkëqeverisjes, buxheti i vitit 2022, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe për taksa kombëtare.

Po ashtu qeveria ka depozituar në Kuvend dhe disa akte normative që pritet të miratohen sot. Ndërkohë po në këtë seancë të fundit për këtë vit do të miratohen dhe tre ligje “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”, “Për statusin ‘Fëmijë në përkujdesje të Republikës’”, dhe “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”./tvklan.al