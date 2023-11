Sot seanca e rëndësishme në Kuvend: A do e lejojë opozita miratimin e projektbuxhetit të 2024-ës?

09:01 20/11/2023

Këtë të Hënë do të diskutohet në Parlament projektbuxheti i vitit të ardhshëm, i cili për herë të parë kap një vlerë prej 7 miliardë Eurosh. Seanca është planifikuar të nisë në orën 10:00 dhe në bazë të rendit të ditës, pritet të miratohen dhe disa projektligje të tjera:

-Projektligji për disa ndryshime në ligjin për akcizat

-Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për procedurat tatimore

-Projektligji për disa ndryshime në ligjin për taksat kombëtare

-Projektligji për disa shtesa në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar

Janë parashikuar dhe diskutime për çështjet e mësipërme, por duke marrë parasysh deklaratën e para 3 ditëve të kryedemokratit Sali Berisha, gjasat që punimet e Parlamentit të zhvillohen në kushte normale janë të ulëta.

Kujtojmë se thuajse prej një muaji, ka pasur tensione në sallën e Kuvendit ku deputetët e opozitës pretendojnë se mazhoranca nuk po i lejon të kenë përfaqësimin e tyre në Komisionin për Reformën Zgjedhore, e nga ana tjetër sipas tyre, po pengohen në krijimin e komisioneve të tjera hetimore.

Berisha deklaroi të Premten se “do i bëjë gjyqin publik Edi Ramës” dhe se “opozita nuk do të heqë dorë nga kërkesa për ngritjen e këtyre komisioneve”. Ai ka paralajmëruar po ashtu qëndresë të fuqishme, për të drejtat kushtetuese të popullit opozitar në parlament.

“Vazhdimi i betejës së opozitës në Parlament është pa kthim”, theksoi ai.

Përpos “skenarit të bllokimit të seancës nga opozita”, kjo seancë është mjaft e rëndësishme dhe zakonisht në vitet e shkuara ka zgjatur me dhjetëra orë, ku çdo deputet ka shprehur mendimin e tij nga foltorja.

Projektbuxheti për vitin 2024 u miratua në parim në Komisionin e Ekonomisë me vetëm 1 votë kundër, nga deputeti i PD, Edmond Spaho. 1/3 e shpenzimeve të përgjithshme publike do të shkojnë për skemën e pensioneve, ndihmën ekonomike dhe çështje të tjera sociale. Prioritet ka arsimi, shëndetësia, turizmi, bujqësia, infrastuktura dhe energjia. Investimet publike do të marrin pjesën më të madhe të financimit, 128.5 miliardë Lekë.

Rama kaloi mbrapa me makinë, Berisha: Çfarë frikacaku! Sot, aksion i fuqishëm në parlament

Sali Berisha: Kush është ky që kalon tani, më thoni pak?

Gazetarja: Rama!

Sali Berisha: Rama? Ça frikacaku, vjen një orë para. Siç erdhi do ikë, do largohet.

Kështu e “priti” Sali Berisha kryeministrin Edi Rama jashtë Kuvendit. Kryedemokrati po jepte një prononcim për mediat, kur pas tij kaloi me makinë kreu i qeverisë. Për Berishën, Rama do të ikë ashtu siç erdhi.

Sa i përket seancës së sotme, Berisha paralajmëron aksion të fuqishëm në mbrojtje të të drejtave kushtetuese të popullit opozitar.

“Aksioni do jetë i fuqishëm dhe ju do jeni dëshmitarë të një aksioni që synon mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të popullit opozitar në parlament. Ai në këtë mënyrë siç e ka filluar me 10 makina mbrapa do përfundojë me një autokolonë 20 makinësh njësoj si Kim Jong Un, por është i pashpresë. E patë vetë se si erdhi. Ishit vetë dëshmitarë se si erdhi në parlament”, tha Berisha.

09:03 – Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Parlament

