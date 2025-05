Barazimi 3-3 mes Barcelona dhe Inter në takimin e parë të zhvilluar në Spanjë ka lënë të hapur çështjen e kualifikimit në finalen e Champions League. Sot në mbrëmje në San Siro do të jetë përballja kthimit që për trajnerin e “zikaltërve” Simone Inzaghi mund të shkojë deri te penalltitë.

“Pas rezultatit të ndeshjes së parë do të jetë një finale përballë tifozëve tanë ku mendoj se barazimi nuk do të jetë rezultati final, pasi do të ketë një fitues dhe mund të kalojmë edhe të pjesët shtesë apo penalltitë.”

Hansi Flick i Barcelona kërkon maksimumin nga futbollistët e tij për të arritur finalen.

“Ndeshja e dytë është tepër e rëndësishme, pasi ne duam të shkojmë në finale, pasi ky është synimi ynë dhe duhet të jenë të gjithë në maksimum përballë një ekipi fantastik si Inter.”

Barcelona kërkon finalen e Champions League pas 10 vitesh, ndërsa Inter pas 2. Gjysmëfinalja tjetër mes Paris Saint Germain dhe Arsenal do të luhet nesër.

Tv Klan