Southgate i paqartë për të ardhmen

Shpërndaje







23:52 11/12/2022

Trajneri i Anglisë vlerësoi paraqitjen e kombëtares ndaj Francës, kërkon kohë për të ardhmen

Gareth Sauthgejt vlerësoi paraqitjen e kombëtares angleze në çerekfinalen kundër Francës. Por trajneri i “Tre Luanve” shtoi se ishte ende herët për të folur për të ardhmen e tij. Anglia u mund me rezultatin 2-1 nga “gjelat”, pavarësisht se dominoi sfidën. Vendimtare ishte minuta e 84 e takimit, ku kapiteni Heri Kejn gaboi.

Trajneri Southgate ka një kontratë që përfundon në verën e vitit 2024. Por ai do të marrë një vendim për të ardhmen në ditët në vazhdim. Përgjigja e tij nuk duhet të vonojë, duke qenë se në mars nisin kualifikueset e kampionatit europian.

“Mendoj se i kemi treguar pjesës tjetër të botës se gjendja e futbollit anglez është e shëndetshme. Kemi disa lojtarë shumë të mirë. Jo vetëm tani, por edhe për të ardhmen. Sido që të dalësh nga një turne, mbetet gjithmonë shumë, shumë e vështirë. Mund të them vetëm se jam krenar për këta lojtarë. Për të ardhmen, dua të marr vendimin e duhur, për ekipin, për Anglinë, për FA dhe duhet të jem i sigurt se çfarëdo vendimi që do të marr, do të jetë i duhuri. Mendoj se është e drejtë të marr pak kohë. Në të kaluarën, ndjenjat e mia janë luhatur menjëherë pas turneut.”

Sa i përket penalltisë së humbur që vendosi edhe fatin e takimit, tekniku i përfaqësueses angleze nuke fajësoi kapitenin Kejn, e shtoi se ai nuk ishte i nervozuar.

Klan News