SPAK: 42 vite burg për Xhuljano Hoxhën dhe Euglen Halilin

15:41 13/06/2023

“Vranë Emiljano Ramazanin dhe Regis Runajn në Elbasan”

Prokuroria e Posaçme kërkoi dënimin me 42 vite burg në total për Xhuljano Hoxhën dhe Euglen Halilin, të akuzuar për vrasjen e shtetasit Emiljano Ramazani dhe Regis Runaj, në verën e 2020 në Elbasan. 30 vite burg u kërkua për Xhuljano Hoxhën dhe 12 vite për Euglen Halilin, i cili u kthye në bashkëpunëtor të drejtësisë, duke treguar detaje dhe lidhjet e Hoxhës me Erion Alibejn.

Ky i fundit, sipas SPAK, i kontraktoi ata me qëllim hakmarrjen për vrasjen e vëllait të tij Endrit Alibej në 2018, bashkë me disa persona të tjerë. Bashkëpunëtori i tregoi drejtësisë se si kishte vrarë me 27 thika Regis Runajn me kërkesë të Alibejt dhe më pas ishte larguar nga vendi i ngjarjes nga Xhuljano Hoxha.

Drejtësi kërkoi babai i Runajt, i cili ka ndjekur procesin kundër të akuzuarve për vrasjen e djalit që ditën e parë.

“Djalin ma vranë me 27 thika, u them këtyre çunave mua vetëm një thikë më duhet, që të shkoj tek im bir. Dua që këta dy çunat të marrin atë që meritojnë, asnjë ditë më shumë”.

Ndërsa për vrasjen e Emiljano Ramazanit, Halili, tregoi se Alibej kërkonte ekzekutimin e tij pasi dyshonte se kishte qenë pjesë e grupit që i vranë vëllain në 2018, në rolin e vëzhguesit. Pas tentativës së parë për ta vrarë Ramazani, ai u ekzekutua një ditë më vonë nga grupi i Nuredin Dumanit.

SPAK i tha gjykatës se vrasjet ishin pasojë e hakmarrjes, teksa lexoi edhe një mesazh të Erion Alibej të dërguar vëllait të Emiljano Ramazanit, ku i shprehte ngushëllime duke i thënë se i kuptonte dhimbjen pasi edhe atij i kishin vrarë një vëlla.

