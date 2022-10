SPAK godet grupin kriminal të Call-Centre në Tiranë, mashtronin italianët. Dëmi të paktën 3 milionë Euro

10:59 26/10/2022

Një operacion i përbashkët i autoriteteve shqiptare dhe italiane kanë goditur një grup kriminal të Call-Centre që mashtronte qytetarët përmes bursave online.

Aktiviteti zhvillohej në Tiranë, ndërsa qytetarët e mashtruar janë shtetas italianë të cilët jetojnë në Itali.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp nga Tirana, prokurori i SPAK Ened Nakuçi bëri me dije se janë arrestuar 3 persona si dhe janë shpallur në kërkim 5 të tjerë.

Sipas tij, dëmi ekonomik është në vlerën 3 milionë Euro, por kjo shifër mendohet se është vetëm “maja e ajsbergut”.

Hetimet për këtë grup filluan pas denoncimit të bërë në Itali, ku më pas u zbulua një skemë komplekse mashtrimi.

Prokurori i SPAK bëri me dije se qytetarët që do të mashtroheshin, kontaktoheshin me telefon dhe bindeshin që të investonin fillimisht në shuma të vogla në vlerën e 250 Euro për të blerë aksione në Amazon. Më pas, kërkesat për investime rriteshin më shumë.

Paratë që përfitonin nga italianët, grupi kriminal i investonte në kriptomonedha jashtë Shqipërisë, me qëllim për të mos u gjurmuar.

Në kuadër të këtij hetimi, në Itali është sekuestruar edhe serveri duke bërë të mundur fikjen totale të aktivitetit të këtij Call-Centeri.

Ndërsa prokurori italian, i pranishën gjatë konferencës në SPAK, deklaroi se në Itali janë mashtruar 220 viktima zyrtarisht, por ata mendojnë se numri i qytetarëve që kanë rënë pre e kësaj skeme mund të arrijë deri në 1200.

SI MASHTROHESHIN QYTETARËT

Prokurori i SPAK Ened Nakuçi bëri të ditur se mashtruesit përdornin skema për të fituar besimin e “viktimave” të tyre. Sipas tij, ata telefonin vazhdimisht qytetarët që donin të mashtronin duke krijuar me ta afrimitet. Duke shfrytëzuar pandeminë, ata fokusonin bisedat e tyre tek situata e keqe e pandemisë dhe numri i viktimave. Duke shfrytëzuar edhe vetminë e këtyre qytetarëve për shkak të pandemisë, mashtruesit vetëofroheshin si miq, deklaroi prokurori Nakuçi.

SI JOSHESHIN QYTETARËT

Qytetarëve në Itali, të cilët ishin të grupmoshave dhe kategorive të ndryshme, u kërkohej fillimisht që të investonin 250 Euro për të blerë aksione në Amazon dhe fitimi do t’u kthehej brenda 1 jave. Më pas i bindnin që të investonin në kriptovalutën Bitcoin dhe investimi do të rritej më shumë pas hedhjes në treg të vaksinave anti-Covid 19.

SHANTAZHI I MASHTRUESVE NDAJ QYTETARËVE

Pasi kishin krijuar afrimitet me qytetarët italianë, mashtruesit gjurmonin hap pas hapi të gjitha veprimet e tyre. Në sajë të “besimit” të fituar, shumë nga të mashtruarit i kanë lejuar mashtruesit që të përdornin në distancë kompjuterin e tyre përmes programit “Anydesk” që të bënin transferimin e parave. Duke përdorur këtë akses në kompjuterin e tyre, mashtruesit kontrollonin emailet dhe dokumente apo foto personale që qytetarët kanë patur në kompjuterin e tyre. Kjo bëhej me qëllim që të shantazhonin qytetarët në rast se këta të fundit hezitonin të investonin. Sipas prokurorit të SPAK, sa herë që mashtruesit hasnin në hezitim, bëheshin agresiv dhe përdornin dokumentet për t’i bindur qytetarët që të investonin. Në raste të tjera, viktimat me vullnet të lirë i jepnin kredencialet e aksesit në shërbimet bankare për të shpejtuar kryerjen e investimeve.

