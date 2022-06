SPAK heq dorë nga pyetja e Ardian Çapjes

18:10 08/06/2022

Etien Cani mohon të ketë takuar Çapjat: Është “fantazi” e Ervis Bardhit

Ardian Çapja nuk do të dëshmojë për llogari të prokurorisë në procesin që po zhvillohet ndaj tij, ku akuzohet si porositës i vrasjes së Gentian Beqirit në 2012 në Elbasan. Prokurori deklaroi në seancë se tërhiqet nga pyetja e Çapjes duke theksuar se nuk ka pyetje për të.

Në seancë ka dëshmuar për gati 3 orë e gjysmë i pandehuri Etien Cani. Ai ka rrëfyer njohjen me Gentian Beqirin të cilin e konsideronte shokë të ngushtë. 31-vjeçari theksoi se nuk e ka takuar asnjëherë Ardian dhe Florenc Çapjan duke theksuar se takimet janë fantazi e bashkëpunëtorit të drejtësisë Ervis Bardhi.

Po ashtu, Cani ka mohuar që të kishte njohje të mëparshme edhe me Klajdi Dokollin të cilin pretendon se e ka takuar për herë të parë në Drejtorinë e Policisë kur është arrestuar.

Gjatë pyetjeve, Cani u përplas me bashkëpunëtorin e drejtësisë, Ervis Bardhi pasi deklarimet e tyre ishin të ndryshme. 31-vjeçari i tha gjykatës se Gentian Beqiri dhe Ervis bardhi ishin marrë që të dy me trafik dhe kanë pasur konflikte kur humbi sasia prej gati 100 kilogram hashash.

Etien Cani theksoi se Beqiri i kishte shprehur shqetësimin se mund t’i kenë bërë një kurth, pasi për humbjen e lëndës narkotike ishin fajësuar njerëzit e Beqirit.

Cani po ashtu i tha togave të zeza që nëse do e dinte që Ervis Bardhi do të vriste Gentian Beqirin, do i kishte treguar këtij të fundit. 31-vjeçari ka theksuar se disa muaj pas ngjarjes mamaja e Gentian Beqirit i kishte thënë “ju maskarenj me keni vrarë çunin”.

E për këtë arsye është bërë ballafaqimi në atë kohë në policinë e Elbasanit. Vrasja u krye nga Olsi Leku dhe Ervis Bardhi. Në seancën e radhës nëse do të japë pëlqimin do të pyetet Klajdi Dokolli, i cili është i sëmurë në spital të burgut.

