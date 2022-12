SPAK jep pretencën për Gentian Malindin

16:10 19/12/2022

SPAK ka dhënë këtë të hënë pretencën për Gentian Malindin i cili është akuzuar si pjesë e grupit që para tre vitesh ka tentuar të fusë një sasi të madhe kokaine në Portin e Durrësit.

Prokuroria e Posaçme i kërkuar gjykatës dënimin me 19 vite burg për Gentian Malindin për akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe grupit të strukturuar kriminal. Ai konsiderohet nga SPAK si një nga njerëzit kryesor që do të priste 137 kilogramë kokainë të nisur nga Amerika Latine me destinacion vendin tonë.

Lënda narkotike është konstatuar fillimisht nga autoritetet e huaja në portin e Pireut në Greqi dhe më pas është bërë me shoqërim të kontrolluar duke i futur edhe GPS. Gentian Malindi sipas Prokurorisë së Posaçme ka qenë në përgjim edhe para se të ndodhte ky rast trafiku.

Këto përgjime janë nga provat kryesore të SPAK, e cila e konsideron atë si një nga njerëzit që do të priste lëndën narkotike, pasi ai është interesuar në muajin Gusht për kontenierin në të cilin u gjet lënda narkotike.

Gazetarja Bleona Metushi ka raportuar në një lidhje të drejtpërdrejtë për Tv Klan edhe detaje për hetimin e kësaj ngjarjeje, sipas saj për shkak të gjykimit të shkurtuar, nëse Gentian Malindi dënohet sipas kërkesës së SPAK do të vuaj një dënim prej 12 vitesh e 8 muaj burgim.

Gjithashtu gazetarja raporton se Prokuroria e Posaçme pasi mbylli hetimet për dy bashkëpunëtorët e Gentian Malindit dhe këtij të fundit ka nisur hetimet për të zbuluar se kush ka qenë porositësi./tvklan.al