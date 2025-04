Prokuroria e Posaçme ka nisur zyrtarisht verifikimet lidhur me kontratën e lobimit që një kompani amerikane ka lidhur në favor të Partisë Demokratike. Përmes një reagimi zyrtar, SPAK sqaron se ka nisur veprimet e para pas publikimit të kësaj kontrate e cila do të kushtojë 250 mijë dollarë në muaj, e do të zgjasë për 2 vite.

I menjëhershëm pas këtij njoftimi ka qenë reagimi i PD, e cila akuzon SPAK se po përdoret nga Edi Rama dhe se marrëveshja e nënshkruar është transparente.

“Mesa duket kontrata e PD me avokatin e Presidentit Trump nuk ka trembur vetëm Ramën, por dhe veglat e tij. Në fakt, jo pa të drejtë! Pasi sot denoncimet e saj për McGonigal, përzierjen e karteleve të drogës të mbështetur nga Edi Rama dhe narkopolicia në procesin zgjedhor, përfshirë bashkëpunimin e heshtur të organeve të drejtësisë, kanë veshin e administratës dhe Kongresit të SHBA! Partia Demokratike është transparente për kontratën me avokatin e Presidentit Trump, e cila është nënshkruar në përputhje të plotë me ligjet e të dyja vendeve dhe depozituar në FARA sipas çdo rregulli”, reagoi PD.

Kontrata e lobimit është lidhur nga Fondacioni shqiptaro-amerikan dhe “Continental Strategy” me seli në SHBA me qëllim lobimin në favor të PD në Washington.

Kjo marrëveshje sipas dokumentave të publikuara është firmosur nga shqiptaro-amerikani Nuredin Seci që jeton në New York dhe nga Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, në cilësinë e përfituesit.

Kontrata parashikon që fatura të paguhet nga Fondacioni Shqiptaro amerikan dhe që mund të ndërpritet që pas 3 muajve të parë nëse kërkohet nga PD. Në bazë të kontratës, kompania lobuese do të ofrojë krijimin e marrëdhënieve të Partisë Demokratike me aktorët kryesorë në qeverinë dhe kongresin amerikan për të lehtësuar zhvillimin e politikave të saj.

Tv Klan