Pas më shumë se dy dekadash nga vrasjet e bujshme të Vajdin Lames dhe Klodian Saliut, në 2005, Prokuroria e Posaçme ka dhënë pretencën për dosjen ku të pandehur janë Emiljano Shullazi dhe 6 persona të tjerë.
SPAK kërkon nga 25 vite burg për secilin prej tyre, ndërsa për Luftar Reçin, i cili ka statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, është kërkuar dënimi me 8 vite burg.
Në total për 7 të pandehurit e kësaj dosje janë kërkuar 158 vite burg.
Klodian Saliu u vra më 26 shkurt të 2005-ës në autostradën Tiranë-Durrës, pranë fshatit Koxhaj, teksa udhëtonte me automjetin e tij.
Vetëm një ditë më pas, më 27 shkurt, biznesmeni Vajdin Lamaj dhe miku i tij Artan Arsi humbën jetën nga shpërthimi i një sasie eksplozivi të vendosur në ashensorin e pallatit ku banonte Lamaj, në Tiranë.
/tvklan.al