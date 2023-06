SPAK kërkon 30 vite burg për Xhuliano Hoxhën, 12 vite për Euglen Halilin

17:25 13/06/2023

Akuzohen për vrasjen e Emiljano Ramazanit dhe Regis Runajt

Babai i Regis Runajt i cili u vra në 27 korrik të 2020 në Elbasan, ka kërkuar drejtësi në seancën gjyqësore për vrasësit e djalit të tij.

“Dua që këta dy çunat të marrin atë që meritojnë, asnjë ditë më shumë. Çdo ditë rri në shkalle dhe pres djalin, por ai nuk vjen. Me kuptoni dhe mua, ju i përqafoni fëmijët tuaj. Pres që djali të më kërkojë lekë për cigare. Ne jemi fukarenj, jemi njerëz të këputur, dua drejtësi për vrasjen e djalit. Djalin ma vranë me 27 thika, u them këtyre çunave mua vetëm një thikë me duhet, që të shkoj tek im bir.”

SPAK kërkon 30 vite burg për Xhuliano Hoxhën dhe 12 vite për bashkëpunëtorin e drejtësisë, Euglen Halili. Ata akuzohen për vrasjen e Emiljano Ramazanit dhe Regis Runajt, krime të ndodhura më 20 dhe 29 Korrik të 2020 në qytetin e Elbasanit.

Gjatë relatimit të pretencës SPAK sqaroi se Euglen Halili rezulton i përfshirë në dy krimet. Emri I tij u zbulua pasi një person e kishte parë në tavolinë me Regis Runajn, ditën e ngjarjes.

Pasi u shoqërua në polici Euglen Halilaj ka rrëfyer se porosinë për të kryer dy vrasjet e ka marrë nga Erjon Alibej. Ai ka sqaruar se në atë periudhë Xhuliano Hoxha ishte në kushte të vështira ekonomike dhe se u duheshin para për të jetuar.

Erjon Alibej e ka kontaktuar Hoxhën për të vëzhguar Emiljano Ramazanin dhe më pas do ta ekzekutonin. Bashkëpuntori tregon se fillimisht Alibej i ka dhënë Xhuliano Hoxhës 5 mijë Euro dhe një celular të kriptuar që të komunikonin.

Gjatë periudhës që vëzhgonte lëvizjet e Ramazanit, ai i kishte dhënë edhe shumën tjetër të parave. Sipas prokurorisë, Euglen Halili dhe Xhuliano Hoxha nuk kishin dijeni se për ekzekutimin ishte kontaktuar Nuredin Dumani.

Sipas Halilit, Xhuliano Hoxha ka marrë nga Erjon Alibej një listë me emra personash që do të vriteshin. Ai kërkonte të vriste Emiljano Ramazanin pasi kishte qenë në rolin e vëzhguesit në atë që njihet si “Masakra e Bradasheshit” në Dhjetor 2018.

Në atë ngjarje u vra vëllai, xhaxhi dhe një mik i familjes së Erion Alibejt. Halili ka shpjeguar se nuk e takuar asnjëherë dhe nuk ka pasur asnjë komunikim me Erjon Alibejn.

Emiljano Ramazani u ekzekutua poshtë shtëpisë së tij me 6 plumba pistolete TT. Sipas prokurorisë, Erjon Alibej një ditë pas vrasjes së Emiljano Ramazanit i ka dërguar një mesazh vëllait të viktimës ku i shprehte atij ngushëllimet duke i thënë se e kuptonte dhimbjen e tij, pasi edhe atij i kishin vrarë vëllain.

Po ashtu mes të tjerash Alibej është shfajësuar, duke i thënë se ai s’ka lidhje me ngjarjen siç flitej në media dhe se një ditë e vërteta do të zbulohej. Pas vrasjes së Ramazanit, Erjon Alibej kishte urdhëruar Halilin dhe Hoxhën që brenda një jave të vrisnin dhe Regis Runaj, jo me armë, por me thikë.

Dy të dyshuarit kishin dijeni për vendet ku lëvizte Runaj dhe e dinin që ai ishte përdorues i lëndëve narkotike. Ditë e ngjarjes pasdite ata janë takuar në një lokal në Elbasan dhe më pas janë nisur drejt varrezave të qytetit për të pirë hashash.

Sipas SPAK, Halili e ka goditur 27 herë me thikë dhe më pas u largua nga vendngjarja me ndihmën e Xhuliano Hoxhës. Çështja e Erion Alibej është veçuar pas deklarimeve të dhëna nga Nuredin Dumani dhe Henrik Hoxhaj.

