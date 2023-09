SPAK kërkon 71 dëshmitarë në gjyqin ndaj Fatmir Mediut

Shpërndaje







15:48 22/09/2023

Në 29 Shtator Gjykata do vendosë mbi pranimin ose jo të provave

Dy javë nga kërkesa e avokatëve të ish-ministrit Fatmir Mediu, që kërkuan mbi 90 dëshmitarë në procesin gjyqësore për të vërtetuar pafajësinë e tij.

SPAK i tha gjykatës këtë të premte se ata do të thërrasin 71 persona për t’u pyetur, në mënyrë që të vërtetojnë se ish-ministri i Mbrojtjes është fajtor për akuzën e shpërdorimit të detyrës.

Në 29 Shtator Gjykata do të dëgjojë mbrojtjen dhe më pas do të vendosë se cilat prova do të merren në procesin gjyqësor.

Tv Klan