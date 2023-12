SPAK kërkon arrestimin e Berishës, gjykata vendos sot

Shpërndaje







10:51 26/12/2023

Ish-Kryeministri akuzohet për korrupsion pasiv në privatizimin e ish-kompleksit “Partizani”

Gjykata e Posaçme do të vendosë sot gjyqin për zëvendësimin e masës së sigurisë për ish-Kryeministrin Sali Berisha.

SPAK kërkoi që nga masa detyrim paraqitje, Berishës t’i caktohet “arrest shtëpie”. Gjykata e Posaçme ka dhënë më herët masën detyrim paraqitje për ish-Kryeministrin, të cilën ai nuk e zbatoi.

Pas këtij refuzimi SPAK kërkoi heqjen e imunitetit të deputetit nga Kuvendi për të dhënë masën e arrestit. Do të jetë Gjykata që do të vendosë nëse Berisha do mbyllet në shtëpi gjatë gjithë procesit gjyqësor apo do të vijojë betejën ligjore në gjendje të lirë.

Ish-kryeministri akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv gjatë privatizimit të ish-kompleksit sportiv ‘Partizani’.

Klan News