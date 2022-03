SPAK kërkon arrestimin e Bllakos, Rama: Deputetët janë të popullit, individët të vetes! Të gjithë të barabartë para ligjit

18:52 30/03/2022

Kryeministri Edi Rama në një deklaratë pas mbledhjes së Kryesisë, tha se gjithçka po ndodh është përgjigja për të gjithë ata që nuk besonin në reformën në drejtësi, kur u pyet nga gazetarët për akuzat e ngritura nga SPAK ndaj deputetit socialist, Alqi Bllako. Rama tha se deputetët janë të popullit dhe përpara ligjit të gjithë janë të barabartë.

Edi Rama: Deputetët janë të popullit, individët janë të vetes dhe përpara ligjit nuk ka deputet, nuk ka ministra, nuk ka politikanë, nuk ka të fortë, nuk ka të privilegjuar, janë të gjithë të barabartë. Habitem që ka akoma nevojë për të tilla pyetje, ndërkohë që gjithçka që po ndodh nuk është asgjë tjetër veçse përgjigja për të gjithë ata që nuk besonin se në Shqipëri nuk do të bëhej një Reformë në Drejtësi. Nuk besonin se në Shqipëri do të vinte dita që edhe njerëz me imunitet, edhe njerëz me pushtet do të shkonin para drejtësisë. Nuk besonin që këtë reformë ne e ndërmorëm, dhe unë personalisht me shumë vendosmëri, natyrisht jo vetëm, por së bashku me PS e udhëhoqëm dhe vazhdojmë ta mbështesim, jo për të kapur drejtësinë, por për të krijuar kushtet që me kohën, mund dhe durim, ngritjet dhe uljet e veta, një proces i reformimit të drejtësisë të bëjë të mundur që të ketë një Shqipëri të drejtë për të gjithë gjeneratën tjetër. Ne nivelin personal, njerëzor, jam shumë i keqardhur, por në nivelin e detyrës, sigurisht që i shoh këto që ndodhin si rezultat i asaj që kemi bërë.

A keni përgjegjësi që i keni vendosur në lista?

Edi Rama: Edhe kjo kërkon vazhdimisht një përgjigje sepse ende sot dhe çuditërisht politikisht nga ata që për arsye të panjohura i thonë vetes antikomunistë, apo të djathtë, apo liberalë, përsëritet një opinion i kthyer në akuzë, i kthyer në pyetje, që i përket kohës së përgjegjësive kolektive të komunizmit. Nuk ka përgjegjësi kolektive në sistemin demokratik.

Rama: Krenar për ndërtimin e impianteve të prodhimit të energjisë. Para ligjit kush përdor detyrën shtetërore për përfitim personal

Kur vjen puna të inceneratorët, Kryeministri Edi Rama ripërsërit qëndrimin se është krenar për këto vepra, të cilat në fakt thotë ai, janë impiante të prodhimit të energjisë. Ndërsa sa i takon personave të akuzuar për korrupsion, mes të cilëve tashmë edhe deputeti socialist Alqi Bllako, Rama është i prerë kur thotë se kushdo që përdor detyrën shtetërore për përfitime personale duhet të përballet me ligjin dhe thekson se përgjegjësia është individuale.

“Ne nuk kemi ndërtuar inceneratorë, ne kemi ndërtuar impiante të prodhimit të energjisë. Unë jam shumë krenar për ato vepra, veprat janë aty. Është një punë kaq e rëndësishme sa sot territore të tëra të Shqipërisë që deri dje ishin mbytur nga plehrat, marrin frymë sërish. Dhe nëse në këtë proces, apo në çdo proces tjetër individë të caktuar, përveçse bëjnë punën e shtetit, bëjnë edhe punën e xhepit të tyre kjo nuk ka lidhje as më programin e qeverisë, as me qëllimte e qeverisë, as me projektin vetë, as me rezultatin. Kjo ka lidhje me një cenim të ligjit dhe ka lidhje me një përgjegjësi që në rast se drejtësia e nxjerr në pah do të thotë që duhet të jemi të gjithë shumë të kënaqur që ndërkohë që edhe vepra bëhet, edhe mësimet jepen. Kush përdor detyrën shtetërore për një përfitim personal mund të përfundojë deri aty ku deri dje, kurrkujt nuk ia priste mendja se mund të përfundonin njerëz me pushtet…”

Rama ripërsëriti se në demokraci çdo indidivd ka të drejtën e prezumimit të pafajësisë deri në momentin që drejtësia të thotë fjalën e fundit.

“… Përgjigja ime është një përgjigje në parim. Në rastin konkret dhe në të gjitha rastet nuk e caktoni as ju e as unë, e cakton drejtësia. Deri në momentin që drejtësia do të thotë fjalën e fundit, ata konsiderohen të pafajshëm. Në komunizëm, diktaturë, është ndryshe.”

Rama: Nuk do të ketë ndryshime në qeveri

Kryeministri Edi Rama pati një prononcim për mediat këtë të mërkurë pas mbledhjes së Kryesisë. Kreu i qeverisë u shpreh se nuk do të ketë ndryshime në qeveri. Po ashtu ai u shpreh se përfaqësuesit e grupit parlamentar dhe Kryesisë do të japin një opinion të fshehtë për emrin e Presidentit të ri të Republikës.

“Ndryshime në kabinet nuk ka arsye që të ketë. Sot kemi bërë këtë mbledhje që ka pasur në qendër të vëmendjes kongresin e PS, i cili do të mbahet së shpejti, axhendën, temat, formën e re që do të ketë Kongresi, statuti i ri. Kemi folur edhe për vazhdimin e procesit të mbledhjes së opinioneve konfidenciale të fshehta të të gjithë përfaqësuesve të grupit parlamentar dhe Kryesisë, jo për një votim të fshehtë, por për dhënie opinionesh për kandidaten ose kandidatin e Presidentit të Republikës.

Më e rëndësishmja është që në Kongres do të paraqesim rezultatet e Këshillimit Kombëtar. Është një proces që pati një interferencë siç pati gjithë jeta jonë nga kriza e krijuar nga lufta në Ukrainë, por është një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne. Është hera e parë që ndodh, do të vazhdojmë ta bëjmë që të nxjerrim mësime si ta bëjmë më mirë këtë detyrë. Që nga Kongresi do i tregojmë njerëzve se pse Këshillimi Kombëtar është diçka serioze dhe njerëzit do të shohin që çfarë ata kanë vendosur do të bëhet”, tha Rama.

Gazetarët e pyesin për Sali Berishën, Rama: Unë flas për të gjallët ju…

Gjatë prononcimit për mediat nga selia rozë, Kryeministri Edi Rama është pyetur në lidhje me Sali Berishën dhe nëse do të bashkëpunojë me të nëse ai vjen në krye të PD.

Pyetje: Nëse vjen Berisha në krye të PD do të bashkëpunoni me të?

Edi Rama: Unë flas për të gjallët ju flisni për të vdekurit./tvklan.al