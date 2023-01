SPAK kërkon burg përjetë për Aurel Hoxhallarin

17:18 20/01/2023

Akuzohet si porositës i vrasjes së Devi Kasmit në Janar të 2018

Aurel Hoxhallari rrezikon që të mbyllet përjetë në qeli. SPAK gjatë relatimit të konkluzioneve përfundimtare para gjykatës ka kërkuar që Hoxhallari të shpallet fajtor për urdhërimin e vrasjes së Devi Kasmit në më 29 janar 2018 në rrugën “Kongresi i Manastirit” në Tiranë.

Ekzekutimi dyshohet se u porosit pas prishjes së pazareve të drogës në Francë dhe Spanjë mes dy palëve. Hoxhallari nuk i ka pranuar kurrë akuzat. Për të njëjtën çështje është dënuar po me burgim të përjetshëm edhe ish-komandoja i ushtrisë greke Efthymiou Efthymious.

Ai u cilësua fajtor për ekzekutimin me disa plumba të Kasmit. Sipas dosjes hetimore kamerat e sigurisë kanë fiksuar në orën 19:26 minuta, të 29 Janarit 2018, natën kur ndodhi krimi pranë banesës së Kasmit, në zonën e Spitalit Pediatrik, një furgon i bardhë dhe i mbyllur nga pjesa mbrapa, i cili qëndron në pritje për disa sekonda, dhe më pas merr personin që dyshohet të jetë Efthymious, por duke qenë i maskuar, është i pamundur identifikimi i tij.

Devi Kasmi u qëllua për vdekje me 4 plumba sapo mbërritur poshtë banesës. Fjalën e fundit për këtë çështje do ta thotë gjykata. Në seancën e radhës mbrojtja do të paraqesë argumentet e saj, më pas do të shpallet vendimi.

